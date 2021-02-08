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Yaramazlara biraz batar!

Akraba ziyareti sonrasında üç aileden dokuz kişide ‘corona’ tespit edildi

Eskişehir’de, üç ailedeki dokuz kişiye, İstanbul’dan giden akrabalarının ziyareti sonrasında corona virüsü tanısı kondu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşayan aileye mensup bazı kişilerde, İstanbul’dan kendilerini ziyarete giden akrabalarının ayrılmasının ardından belirtiler görüldü.

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Test yapılan kişilerden dokuzunda corona virüsü tespit edildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan testleri pozitif çıkan bu kişiler tedavi altına alındı.

Yedi ev karantinada

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin araştırmasında, hastalığa yakalanan bireylerin, 17 kişiyle temaslı olduğu tespit edildi.

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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslıların yaşadığı yedi evin 10 günlüğüne karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

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