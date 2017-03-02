AKP’yle yaşanan ‘bayrak’ çatlağında söz MHP’de: Referandum tavrımızı etkilemez

MHP ile AKP arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin ziyaretinin ardından başlayan ‘bayrak’ çatlağını değerlendiren MHP’li üst düzey bir yetkili, gerginliğin referandumdaki tavra yansımayacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı Mesud Barzani’nin ziyareti nedeniyle asılmış, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle Başbakan Binali Yıldırım arasında söz düellosu yaşanmıştı.

Reuters’a konuşan MHP’li üst düzey bir yetkili, asılan bayrakla ilgili tavırlarının net olduğunu belirterek, “Bunları eleştirmesek aslımızı inkar etmiş olurduk. Ancak bu tavrın referandumdaki tavrımızla ilgisi yoktur. Orada sonuna kadar ‘Evet’ oyunun verilmesini savunmaya devam edeceğiz.”

‘AKP ile farklı bir partiyiz’

“Biz anayasa değişikliği konusunda AKP ile mutabık kalırken bir şey vermedik ki, karşılığında bir şey isteyelim. Kendi ilkelerimiz doğrultusunda bir anlaşma yaptık” diyen bir başka MHP’li yetkili ise, anayasa değişikliği konusunda AKP’yle mutabakata varırken, kendi ilkeleri doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

MHP’li yetkili şöyle devam etti: “Tavırlarımız birbirine karıştırılmasın. Referandumda ‘Evet’ diyoruz ancak AKP ile farklı bir partiyiz.”

‘Bayrak’ çatlağı nasıl başladı?

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, durumu ‘skandal, aymazlık, rezalet’ diye niteleyerek “Bizim Barzani’nin bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Türkiye’ye kefen biçen çürümüşün ağırlanması milli vicdanı rahatsız etmiştir” dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerine Başbakan Binali Yıldırım’dan jet hızında yanıt geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin ‘özerkliği’ne dikkat çekerek, yeni bir durum varmış gibi algı yaratıldığını söyledi.

Yıldırım, “Bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak anayasasına göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, bayrağı vardır ve dünyada da bu şekilde tanınır. Yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil” diye konuştu.

‘Irak Anayasası’nın gereği neyse saygı duyarız’

Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını söyleyen Yıldırım, “Türkiye, Irak anayasasının gereği neyse saygı duyar. Bizim bunun dışında başka diplomatik teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız olmadı” dedi.

Son olarak Yıldırım’ın sözlerine Twitter’dan yanıt veren Bahçeli, “Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam” diye yazdı.