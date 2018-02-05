AKP’yle MHP’nin arasına ‘bozkurt’ girdi

Eski AKP Düzce milletvekili İbrahim Korkmaz ile Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül ‘bozkurt’ tartışmasına girişti.

Korkmaz, sosyal medya hesabından bozkurt işaretini paylaşarak bu işareti Hıristiyan Gagavuzların kullandığını, İslam’a da aykırı olduğunu öne sürdü.

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Eski vekil, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda alandan gelen bazı görüntülerde askerler ve ÖSO milislerinin bozkurt işareti yapmasına atıf yaparak bozkurtla Ortadoğu’ya girilebileceğini kaydetti: “Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi.”

‘Hadsiz’

Vekile tepki ülkücülerden geldi.

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül ‘Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde’ vekilin paylaşımının yersiz ve yanlış olduğunu ifade etti.

“Özellikle bozkurt sembolünü Hıristiyanlıkla yan yana getirme hadsizliğine giren ve Müslüman bir coğrafyada bu sembolün gönülleri fethedemeyeceğini söyleyen bu milletvekili aklını başına almalıdır” diyen Bülbül, vekilin ‘büyük bir gaflet’e düştüğünü savundu.

Ülkücü başkan şöyle devam etti: “Kendisine en kısa şekliyle Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sözlerini hatırlatmak isterim. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: ‘Serçe parmak Türk’tür, şu işaret parmağı da İslam’dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluğu ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür.’ Kısaca der ki, Türk – İslam mührünü dünyaya vuracağız. Kaldı ki daha dün gibi hatırladığımız, İbrahim Korkmaz’ın yine sosyal medyadan yaptığı ‘Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’ çıkışıyla da İslam dinine ne denli ciddi baktığını bilmekteyiz. Dememiz o ki; gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız.”

İki parti, başkanlık referandumu dahil uzun süredir devam ettirdikleri ortaklık bağlamında 2019’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı için çalışacak.