AKP’yle ‘gündem turu’: OHAL kalkacak, üç parti anlaşırsa yerel seçim erkene alınır

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, AKP, CHP ve MHP’nin anlaşması halinde 2019 yılının mart ayında yapılması planlanan yerel seçimin erkene alınabileceğini söyledi.

Elitaş, Kayseri’de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra ziyaret ettiği DHA’yı ziyaret etti. MHP’yle birlikte hareket ederek Meclis başkanını 3’üncü turda seçeceklerini belirten Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede aday çıkarmayacaklarını ilettiğini aktardı.

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AKP’li vekil, CHP’den yeniden milletvekili seçilen tutuklu Enis Berberoğlu’nun durumuyla ilgili de konuştu: “Enis Berberoğlu konusu hukuki bir durum. Yargının yapacağı bir iş. Biliyorsunuz 2011 yılındaki seçimde de tutuklu milletvekilleri vardı. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi, o dönem adı BDP olan parti, Meclis’i boykot etmişlerdi. Şu an bildiğim tek tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu. Onunla ilgili yargı tutuksuz yargılanmasına karar verirse, Sayın Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi mümkün değil.”

‘Üç vekil istifa edebilir’

Elitaş, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nde bakanların Meclis dışından seçilecek olmasıyla ilgili, AKP’den üç milletvekilinin istifa edebileceğini söyledi: “AK Parti komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani üç civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir cumhurbaşkanımızın.”

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Erken yerel seçim

Elitaş yerel seçimlerin erkene alınması ihtimaliyle ilgili de şunları söyledi: “Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8’i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa’nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi bir aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim’de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. AKP, CHP ve MHP’nin anlaşması halinde bu gündeme gelebilir.”

Gündemlerinde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını kaydeden AKP’li vekil, “Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar” dedi.

‘OHAL kalkmış olacak diye düşünüyoruz’

Elitaş, kaldırılması gündemde olan OHAL’le ilgili de konuştu. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı. Seçimin ardından yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde iki liderin OHAL’in kaldırılması konusunda uzlaştığı yansımıştı.

18 Temmuz’da, yeni kurulan hükümetin OHAL’in devamıyla ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Meclis’in OHAL’i uzatma yetkisi olmadığını vurgulayan Elitaş, ‘’18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak diye düşünüyoruz” dedi.