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Yaramazlara biraz batar!

‘AKP’yi işgal davası’nda 10 sanığa hapis cezası

15 Temmuz’da AKP İstanbul il başkanlığını ele geçirme girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 60’ı er 75 sanık hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ve ‘Meclis’i ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs’ suçlamasıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.Reklam

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Mahkeme, tutuksuz yargılanan 60 erin dosyasını, tutuklu yargılanan 15 rütbeli askerin dosyasından ayırmıştı.

‘AKP’yi işgal davası’nda 15 rütbeli askere müebbet

‘AKP’yi işgal davası’nda 15 rütbeliye ağırlaştırılmış müebbet istemi

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