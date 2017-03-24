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AKP’ye yakın şirketten uyarı: ‘Evet’ yüzde 45-47 bandında, partide gizli ‘Hayır’cılar var

 

AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık firmasının yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat, bir aydan kısa süre kalan referandumda ‘Evet’ oylarının yüzde 45-47 bandında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre AKP seçmeninin yüzde 10’unun ‘Evet’ demediğini belirten Kulat, “Bugüne kadar hiçbir seçimde görülmemiş bir durum yaşanıyor” dedi.

Kulat’a göre MHP’de de ‘Evet’ diyenler yüzde 30’u geçmiyor. Toplam ‘Evet’ oyları ise yüzde 45-47 bandında seyrediyor.

Kulat, ‘sorun’ olarak nitelediği son durumu şöyle anlattı: “Referandumda ‘Evet’ kampanyasının başını AKP çekiyor. Bu normal çünkü yüzde 50 civarında oy alan bir parti. Ancak yaptığımız anketlerde ilk kez bu referandumda ‘Evet’ cephesinde sorun olduğunu görüyoruz.”

Darbe girişiminin ardından AKP’nin popülaritesinin arttığını ve MHP’yle ortaklığa gittiğini hatırlatan Kulat, “BBP, ‘Evet’ diyeceğini açıkladı. Güneydoğu’da Hüda Par ‘Evet’ diyor. Bütün bu avantajlara rağmen ‘Evet’ oyları yüzde 45’lerde görünüyor. Sorun bu” dedi.

Sorun AKP’de

MHP’de 100 seçmenden 70’inin ‘Evet’ demediğini aktaran Kulat, AKP’de de ‘Evet’ diyeceğini söylemesine rağmen ‘Hayır’ diyecek seçmenler olduğunu söyledi: “Sorun sadece MHP seçmenleriyle sınırlı değil. AKP, ilk kez kendi içinde de büyük bir sorun yaşıyor. AKP’nin kendi içinde yüzde 10’lar düzeyinde 16 Nisan’da ‘Evet’ demeyecek bir seçmen grubu var. Bana göre ‘Evet’ demeyen AKP seçmeni yüzde 10’larında üzerinde ama son ölçümlerde bu yüzde 10 gibi görülüyor. Biz AKP’den isim ve adres bilgilerini aldığımız parti üyeleri ve gerçek kişilerle anket yapıyoruz. Bunlarla yaptığımız anketler sorunu açıkça gösteriyor. Hatta görüşmelerde ‘Evet’ diyeceğini belirtmesine karşın ‘Hayır’ diyecek AKP’liler olduğunu net olarak görüyoruz.”

Kararsızlar ‘Hayır’a daha yakın

Kulat’a göre kararsızlar dağıtıldığında ‘Evet’ en çok yüzde 52’ye kadar çıkabiliyor ancak bu da sağlıklı bir ölçüm değil: “Bana kalırsa matematiksel bir dağılım gerçeği yeterince yansıtmıyor. Ben bu yüzde 52’nin yüzde 5 ile 7’sinin gerçek ‘Evet’çi olmadığını, şüpheli ‘Evet’çi olduğunu düşünüyorum. O zaman ‘Evet’ ayları yüzde 50’nin altına iniyor. çünkü bizim ölçümlerimize göre kararsızlar ‘Evet’e değil ‘Hayır’a daha yakın” diye konuştu.

Kürt oyları ölçülemiyor

AKP ve MHP’nin kendi içinde bir ‘toparlanamama’ olduğunu belirten Kulat, Kürt seçmenlere ilişkin de şu bilgiyi verdi: “Anketler, özellikle güneydoğuda Kürt oylarının yeterince ölçülemediğini gösteriyor. HDP oylarında belli bir düşüş var. Ancak HDP’den uzaklaşan seçmenlerin ve diğer Kürt seçmenlerin şu aşamada net olarak tercihlerini açıklamadıklarını görüyoruz. Tercihleri konusunda açık bir cevap vermediklerini gözlüyoruz.” 

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