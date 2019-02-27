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Yaramazlara biraz batar!

AKP’ye yakın MAK: İstanbul’da ‘DSP’nin 2 puanlık etkisiyle’ Yıldırım önde

AKP’ye yakınlığıyla bilinen MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, İstanbul’da yerel seçimleri ‘DSP’nin toplamda 1.5-2 puanlık bir etkisiyle’ ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın kazanabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan Kulat, İstanbul ve Ankara’da AKP adaylarının kazanma ihtimalini daha yüksek gördüğünü söyledi.

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31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakı’ İstanbul’da eski Meclis başkanı ve başbakan Binali Yıldırım’ı, Ankara’da da eski çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki’yi aday gösterdi. ‘Millet ittifakı’ ise İstanbul’da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da da eski MHP’li Beypazarı belediye başkanı Mansur Yavaş’ı aday gösterdi.

İstanbul’da 12 puan önde başlayan Yıldırım’ın İmamoğlu ile arasındaki farkın altı-yedi puana kadar düştüğüne dikkat çeken Kulat, çalışmalara yeni başlayan Yıldırım’ın arayı tekrar açabileceğini belirterken, İmamoğlu’nun ise toplumsal bir karşılık bulmaya başladığının altını çizdi.

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Sarıgül etkisi

Fotoğraf: DHA

Kulat, “İstanbul’da Mustafa Sarıgül ve DSP faktörü etkin, DSP’nin toplamda 1.5-2 puanlık bir etkisi olabilir. Bu da CHP’nin aleyhine bir durum oluşturur” dedi. Kulat bunların da etkisiyle Yıldırım’ın seçimi kazanabileceğini belirtti.

Ankara’da Mansur Yavaş’ın altı-yedi puan önde başladığını, halen üç-dört puan önde olduğunu belirten Kulat, “Ama önümüzdeki günlerde bu açık kapanabilir, çünkü iktidar tüm imkanlarını sahaya sürecek, öyle görünüyor” dedi.

Ancak Kulat, AKP ile ortak olan MHP’nin oylarının bir kısmının halen Yavaş’ın yanında durduğuna vurgu yaptı.

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