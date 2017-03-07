AKP’ye ‘set çeken’ Avusturya’dan topyekun yasak hazırlığı

Avrupa’da AKP’nin referandum kampanyası kapsamında yapmayı planladığı toplantılar iptal edilirken, Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Sobotka yabancı siyasetçilerin Avusturya’da konuşmalarının yasaklanmasını istedi.

ORF radyosuna konuşan Sobotka, yabancı politikacıların kendi ülkelerinin iç çekişmelerini Avusturya topraklarına taşımalarına izin vermeyeceğini söyleyerek, konuyla ilgili yasa taslağı hazırlandığını ve kabineye sunulmadan önce hukuk uzmanlarına gönderdiğini belirtti.

Avusturya’nın bu adımı ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği referandumundan önce, AKP’li siyasetçilerin Almanya’da yapmak istediği mitinglerine izin verilmediği bir dönemde geldi.

Sobotka, yeni düzenlemenin Türkiye’nin Avusturya’da yapacağı seçim kampanyalarına da uygulanacağını söyledi: “Federal hükümetin kabul etmesiyle, İçişleri Bakanlığı… eğer Avrupa insan hakları bildirgesinde belirtilen insani ve temel hakların korunmasına yardımcı olacaksa… yabancı bir siyasetçinin bir toplantıya katılmasını yasaklayabilir.”

‘Erdoğan gerilimi artırmak için Avusturya’ya gelemez’

Bunun Erdoğan’a seyahat yasağı anlamına gelip gelmediği sorulan Sobotka, Erdoğan’ı Avusturya’ya resmi ziyaret için gelmesinin memnunlukla karşılanacağını fakat Avusturya’da yaşayan Türk toplumu içinde gerilimi artırmak için gelemeyeceğini söyledi.

Sobotka, “Eğer gerekirse seyahat yasağı anlamına gelebilir, buna güvenlik güçleri karar vermek durumunda. Yabancı siyasetçilerin seçim kampanyalarına katılmamaları amacına ulaşmak için değişik imkanlar var” dedi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.