AKP’li Özel’e göre YSK kararı bugün değil, 2-3 güne çıkar: 14 Temmuz seçim planı

YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı bugün beklenirken, AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel kararın 2-3 gün sonra çıkacağını, MHP’nin YSK temsilcisi Kürşat Türker Özcan ise 3-4 günde çıkacağını düşünüyor.

AKP ve MHP YSK temsilcilerinin yukarıdaki tahmini, kendileriyle görüştüğünü aktaran Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın bugünkü yazısında yer aldı.

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Nagehan Alçı’nın bu konuyla ilgili aktardıkları şöyle:

“Bugün bir karar çıkacak mı? Hayır! Beklenti büyük olsa da bugün bir karar çıkmayacak. Toplantı 14.30’da başlayacak ancak sekiz ayrı itiraz başlığının tamamının görüşülüp bir sonuca varılmasını görüştüğüm hiçbir kaynağım beklemiyor.

Süreç büyük olasılıkla bu hafta içine sarkacak. AK Parti temsilcisi Recep Özel’e göre 2-3 gün, MHP temsilcisi Kürşat Türker Ercan’a göre ise 3-4 gün sonunda kesinleşir.”

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Nagehan Alçı iki parti temsilcisiyle yaptığı konuşmanın sonrasında sürecin uzayacağı tahmininde bulunurken bu görüşünü şöyle anlattı:

“Diyelim ki YSK “yeniden seçim” dedi. Kanuna göre bunu ilan ettikten sonra geçen 60 günün sonundaki ilk pazar yeni seçim tarihi olur.

Şayet bu hafta içinde bir ‘Yeniden seçim kararı’ çıkarsa bu bizi her hâlükârda 14 Temmuz pazar tarihine götürüyor…

Yani 15 Temmuz tarihinin bir gün öncesine…”