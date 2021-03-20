AKP’ye göre kararnameyle sözleşmeden çıkılmasında hukuka aykırılık yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uluslararası anlaşmaların işleme konma ve feshi yetkisinin yürütmede olduğunu bildirdi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise fesih yetkisinin Meclis tarafından cumhurbaşkanına verildiğini kaydetti.

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Türkiye, Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 3718 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilmişti.

Hukukçu eleştirisi

Sözleşmeden ayrılma kararı, Cumhurbaşkanlığı’nın 9 numaralı kararnamesinin üçüncü maddesine dayandırılmıştı. 15 Temmuz 2018’de yayınlanan söz konusu kararnamenin ilgili maddesinde, cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmeleri sona erdirme yetkisi vermişti. Bazı hukukçular, bugün yayınlanan kararnamenin hukuk dışı olduğunu öne sürmüştü.

‘İnsan hakları mücadelesi’

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan adalet bakanı, kendileri için kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insan hakları mücadelesi olduğunu belirterek “Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz” ifadesini kullandı.

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Bakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarının tam olduğunu, mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasının her geçen gün daha da güçlendirildiğini dile getirdi.

Bakana göre yetki zaten vardı

Gül, söz konusu kararnamenin hukuk dışı olduğu eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.”

‘Yanlış değil’

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şu değerlendirmeyi yaptı: “O sözleşme veya benzer sözleşmeler, Meclis’ten geçerken içinde fesih maddesi de vardır ve fesih maddesinde ‘Bu sözleşmeyi yürürlüğe koyacak olan cumhurbaşkanıdır’ der. Dün bakanlar kuruluydu, bugün yürütmeyi cumhurbaşkanı temsil ettiği için ‘Cumhurbaşkanı yürütür’ der. Ancak fesih maddesinde de yürütme kurulunun bunu feshedebileceği söylenir. O yüzden dün yapılan idari işlem asla usulün dışında bir işlem değildir. Meclis’in cumhurbaşkanına verdiği fesih yetkisiyle beraber okunduğunda yanlış olmayan bir işlemdir.”