AKP’ye geçen CHP’li başkan adayı seçime 25 gün kala analiz etmiş: ‘Zillet ittifakı’nın farkına vardım

Hakkari’nin Derecik ilçesinde CHP belediye başkan adayı Suat Yüksel yaptığı ‘analizler’ neticesinde partisinden istifa ederek AKP’ye geçti!

Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rakipleri CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’nı kötülemek adına sık sık meydanlarda ‘zillet ittifakı’ tabirini kulanıyor.

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Hakkari’nin Irak sınırı bulunan Derecik ilçesinde CHP belediye başkan adayı Yüksel, partisinden istifa etti. İstifanın ardından AKP’ye geçen Yüksel’in rozetini AKP Hakkari Milletvekili Nusret Dinç taktı. Yüksel, 31 Mart yerel seçimi için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu, ancak yaptığı analizler neticesinde AKP’ye geçtiğini söyledi.

Yüksel şöyle konuştu: “İçinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin ‘zillet ittifakı’ içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik belediye başkan adaylığımdan istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılmış bulunmaktayım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. CHP’nin içine girerken bütün konuşmalarını analiz ettim. Şunun kanısına vardım. İnanın ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım. Burada Reisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hepinizin huzurunda saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.”