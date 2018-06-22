AKP’ye anketler yapan Optimar Araştırma: Erdoğan yüzde 51.6, HDP yüzde 11.2

Daha önce AKP için de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 51.6, HDP ise yüzde 11.2’yle barajı geçiyor.

Anketin 26 ilde yapılan 2100 görüşme sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

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Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti yüzde 46.7 ile en yüksek oyu alan parti olurken, MHP yüzde 6.9, CHP 26.3, İYİ Parti yüzde 6.8, HDP yüzde 11.2, Saadet Partisi ise yüzde 1 oranında oy alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51.6, Muharrem İnce yüzde 28, Selahattin Demirtaş yüzde 10.3, Meral Akşener yüzde 8.5, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.1, Doğu Perinçek ise yüzde 0.5 oranında oy alıyor.