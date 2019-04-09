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AKP’nin YSK temsilcisi: Olağanüstü itiraz beklensin, mazbata kaçmıyor

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmesi için olağanüstü itirazın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’li İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 14 bin 500 oy önünde. Ancak seçimde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılmasın talebi reddedilince, seçimin yenilenmesi için başvuracağını açıkladı.

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AKP yetkilileri, YSK’ya resmi başvuru için tarih vermezken, partinin YSK temsilcisinden dikkat çekici bir açıklama geldi.

RS FM’de ‘Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’ programına katılan Özel, İstanbul’daki 31 bin sandıktan ‘sondajlama yöntemi’yle 57 sandığın seçildiğini ve bu sandıkların sayıldığını ifade etti. AKP temsilcisi, seçimin sonucuna etki edecek daha birçok eksiklik olduğunu savunarak eksikliklerin tespit edildiğini, YSK’ya olağanüstü itirazda bulunulacağını dile getirdi.

Özel, İmamoğlu’nun mazbatasını istemesine dair “Mazbata kaçmıyor. Mazbata orada duruyor. Bize göre olağanüstü itirazın beklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Büyükçekmece ilçesinde ortada olmayan bina ve arsalara 7 binden fazla seçmen nakli yapıldığını iddia eden Özel, İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması durumunda Yıldırım’ın seçileceğini inandığını aktardı.

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