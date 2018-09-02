AKP’nin yerel yönetim raporu: Seçmenler altyapı eksikliği ve yolsuzluktan şikayetçi

AKP’nin Türkiye genelinde vatandaşların belediyelere ilişkin sorunlarını rapor haline getirdiği çalışmada seçmenlerin kentlerdeki altyapı eksikliğinden ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, raporda şikayetler altı başlıkta toplandı: Yolsuzluk ve rant iddiaları, altyapı eksiklikleri, kalitesiz şehir yaşamı, belediye yöneticilerinin duyarsızlığı, belediye denetimindeki eksikler, aynı hizmetlerin tekrarlanması…

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Bitmeyen çalışmalar

Rapora göre, şehirlerdeki altyapı eksiklikleri en çok şikâyet edilen konu oldu. Vatandaşlar, çalışmaların bir türlü bitmemesinden, sürekli aynı çalışmaların tekrar etmesinden rahatsızlığını dile getirdi.

Rüşvet ve komisyon

Seçmenlerin plan tadilatları ve kentsel dönüşümden kaynaklanan yolsuzluk ve rant iddialarından çok rahatsızlık duyduğu belirtildi. Buna göre vatandaşlar belediye hizmetlerinin rüşvet ve komisyonsuz yapılmadığı, imar izinlerinde yakın şirketlere kayırmacılık yapıldığı iddialarına dikkat çekti.

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Kalitesiz şehir yaşamı

Vatandaşlar şehir yaşamındaki kalite eksikliğinden şikâyetçi. Seçmenlerin şehirde nefes alayacağı alanlar ve mekânların olmamasından rahatsız olduğu ifade edildi.

Rapora göre, vatandaşlar belediye hizmetlerini yürüten üst düzey yöneticilere ulaşamamaktan da yakındı.

Denetim yok

Seçmenler ayrıca belediye harcama ve hizmetlerinin tam olarak denetlenmediğini, belediye gelirlerinin amacına uygun kullanılmadığı, belediye çalışanların işini hukuk kurallarına uygun yapıp yapmadığını denetleyen mekanizma olmadığını düşünüyor.

Raporda vatandaşların belediyelerin hizmet ve vaatlerinin sürekli kendini tekrar ettiğini düşündüğü ortaya çıktı. Buna göre hizmetlerin sıradanlaştığı belirtilirken, yeni ve farklı proje beklentisi olduğu belirtildi. Seçmenlerin kültür ve sanat ağırlıklı hizmetler de beklediği ifade edildi.