AKP’nin yerel seçim takvimi: İstanbul ve Ankara’ya alternatif aranıyor

Yerel seçimlere hazırlanan AKP’de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kritik olan iller için alternatifler araştırılırken, eski bakan ve vekillerden görev verilecek isimler olacağı kulislere yansıdı.

AKP’li yetkililer, önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene çekilmesi gerektiğini zaman zaman gündeme getiriyor ama muhalefetten destek gelmeyince konuyu kapatıyor. En son AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya “Yerel seçimin erkene alınması zor ama Türkiye’nin koşullarına baktığımız zaman ekim ya da kasım olması lazım” demişti. Kaya’nın ‘zor’ diye bahsettiği durum, seçimin erkene alınması için CHP’nin desteğine ihtiyaç olması. Çünkü seçimin erkene alınması ancak anayasa değişikliğiyle mümkün.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’de bir süre önce başlayan yerel seçim hazırlığı, kongrenin yapılmasının ardından hız kazandı. Partinin yerel yöneticileri, aday belirlemelerinde ‘anket şirketleri’ yerine, genel merkezin yapacağı yoklamalara itibar edilmesini istedi. Yerel yönetimler için ‘bölgesinde sevilen yeni yüzler’ aranıyor. Bayramdan önce, ön hazırlık niteliğinde olan ‘Seçim koordinasyon başkanları ve il seçim işleri başkanları’ toplantısında, yerel seçimlerle ilgili örgütlerin görüşlerine başvuruldu.

Yapılan değerlendirmelerde şu görüşler ön plana çıktı: “Adayların açıklanması için son ana kadar beklenmesin. Teşkilatların istediği adaylara öncelik verilsin. Anket şirketleri bölgelerde aday belirleme çalışmalarında manipülasyon yapabiliyor. Değerlendirmelerde anket şirketlerinden çok, partinin genel merkez ve teşkilatının görüşleri esas alınsın. Gerekirse, genel merkezin belirlediği kişiler, ‘tebdil-i kıyafetle’ sahaya çıksın. Kimsenin haberi olmadan il ve ilçeler için önemli olan isimleri belirlesin ve vatandaşın nabzını tutsun. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunsun.”

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Önümüzdeki aydan itibaren aday yoklamaları başlatılacak. Partide, 100’ün üzerinde üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunlar milletvekillerinde olduğu gibi, başarılı bulunursa genel başkan onayıyla yola devam edecek. Parti, özellikle büyükşehirler için arayışını sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kritik olan iller için alternatifler araştırılırken, eski bakan ve eski milletvekillerinden görev verilecek isimler olacağı belirtiliyor.

İstanbul’da Kadir Topbaş ve Ankara’da Melih Gökçek geçen yıl parti içinde yaşanan kriz sonrası ‘istifa’ etmişti.