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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin yerel seçim taktiği: Her ile bir ‘Tayyip Erdoğan’

 

AKP’nin yaklaşık sekiz ay kalan yerel seçimlerde her il için bir ‘Tayyip Erdoğan’ aradığı bildirildi. Bir parti kurmayı, “El sıkmayan, tevazu göstermeyen, nobran olan, şatafat içinde yaşayanla yola devam etmeyeceğiz. Biz her ile bir ‘Tayyip Erdoğan’ arıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre partinin yerel seçim programının eylül ayından sonra başlamak üzere planlandığı, belediye başkan adaylarının erken açıklanacağı kaydedildi. Buna göre, AKP 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongrenin ardından Mart 2019’daki yerel seçimler için çalışmaya başlayacak.

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1398 belediye başkan adayı belirlenecek

Partide 100’ün üzerinde üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bu kişilerin başarılı bulunursa genel başkan onayıyla yola devam edeceği bildirildi.

AKP’nin büyükşehirler için arayışını sürdürdüğü, İstanbul ve Ankara için seçenekler araştırılırken, milletvekillerinden isim kaydırma olasılığının ‘düşük de olsa halen var olduğu’ belirtildi.

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Takvime göre, eylül ayında aday yoklamaları başlayacak. 1398 belediye başkan adayı, 21 binden fazla belediye meclis ve il genel meclis üyesi belirlenecek. Ekim ayında adaylarla görüşmeler yapılacak. Kasım-aralık aylarında ise adaylar ilan edilmeye başlayacak.

‘Her ile bir Tayyip Erdoğan’

Planladıkları çalışmaları anlatan bir parti kurmayı şunları söyledi: “Yeni isimlerin, insan yönetimi ve kurum yönetimini başarıp başarmayacağına bakacağız. Mevcut başkanların performansı ortaya çıkacak. Hizmet yapmıştır, icraat yapmıştır ama gönüllere girememiştir. El sıkmayan, tevazu göstermeyen, nobran olan, şatafat içinde olanla yola devam etmeyeceğiz. Biz her ile bir Tayyip Erdoğan arıyoruz.”

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