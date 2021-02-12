AKP’nin yeni teklifi: Baraj yüzde 7’ye düşsün, Hazine yardımı zorlaşsın

Siyasi partiler ve seçim yasalarındaki değişiklik kapsamında seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirileceği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin MHP’ye sunacağı yasa tasarısındaki değişiklik önerilerinde sona gelindi.

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Buna göre seçim barajı yüzde 7’ye indirilirken, ittifaktaki partilere ayrıca baraj getirilmeyecek.

Özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla beş-yedi milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

Grup şartı yok

Meclis’te en az 20 milletvekiline ulaşarak grup kurmak, seçimlere katılma şartlarından biri olmayacak.

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Seçimden sonra kurulan partilerin Meclis’in yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde görev almasının önü kapatılacak.

Muhtarlık seçimi, yerel seçimlerden altı ay önce ya da sonra yapılacak.

Hazine yardımı değişikliği

Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak.

İl seçim kurulu başkanları artık en kıdemli hakimler olmayacak. Başkanları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçecek.