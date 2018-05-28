AKP’nin ‘yeni dönem’ planı: 500 kişilik ‘bürokrat ordusu’ kurulacak

Hesaplarını 24 Haziran’daki seçimleri kazanmak üzerine yapan AKP, ‘yeni dönem’de ‘bürokratlar ordusu’ kurup kanunlardaki binlerce maddeyi değiştirmeye hazırlanıyor.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre eski İçişleri bakanı Efkan Ala, AKP genel başkan yardımcıları Erol Kaya, Ahmet Sorgun ve Cevdet Yılmaz ile AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında oluşturulan farklı alanlara dair komisyonlar çalışmalarını tamamladı.

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Çalışmalara zaman zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Komisyonların hazırladığı taslak metinlere göre en az 521 kanun ve kanun hükmünde kararnamede yer alan 2 bin 483 madde yürürlükten kaldırılacak, 2 bin 470 madde değiştirilecek.

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500 kişi cumhurbaşkanına bağlı

Ayrıca 500 ‘üst düzey kamu yöneticisi’ ataması yapılması planlanıyor. Bu kişilerin görevleri cumhurbaşkanıyla birlikte bitecek. Kamu çalışanı olmayana kişiler de yönetici olabilecek.

‘Özel ücret ve haklar’a sahip olacak bu kadro doğrudan cumhurbaşkanına bağlı çalışacak. Kadronun valiler, büyükelçiler, bakan yardımcıları veya müsteşarlardan oluşacağı belirtildi.

Taslak metne göre cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı müsteşarlığı kurulacak. Cumhurbaşkanının da beş yardımcı ataması yapması bekleniyor.