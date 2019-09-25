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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin ‘Yargı reformu’, önce Erdoğan’a, ardından Meclis’e sunulacak

AKP’nin, ‘Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin birinci paketini yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ardından da TBMM’ye sunacağı bildirildi.

CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AKP’nin, söz konusu yargı reformunu düzenlemelerini yasa teklifi haline getirdiği belirtiliyor. AKP grup yönetimi, ‘Yargı Paketi’ başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapacak. Erdoğan’ın onay vermesi halinde paketin, cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

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Öte yandan, HDP ile resmi temas kurmayan AKP kurmaylarının, ‘Yargı Paketi’ni incelemek üzere HDP grubuna da gönderdiği, ancak görüş alışverişi yapılmadığı belirtildi.

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