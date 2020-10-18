AKP’nin ‘torba teklifi’: Kısmi zamanlıya teşvik; kıdem tazminatı zorlaştı

AKP’nin Meclise sunduğu ‘torba teklif’le ‘belirli süreli sözleşmeler‘ ile ‘kısmi çalışma’ kapsamındaki düzenlemeler nedeniyle işçinin kıdem tazminatı alması zorlaşabilir.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ‘İşsizlik Sigartası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nde yer alan düzenlemeler şöyle:

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Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinde süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu durumda marttan bu yana kısa çalışma ve ücretsiz izin nedeniyle düşük ücret almakta olan işçiler gelecek yılın ortasına kadar aynı şekilde eksik ve düşük ücret almaya devam edecek.

Kısa çalışmadan vazgeçen işverenlere sağlanan normalleşme desteğinde de süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Kısmi zamanlıya vergi istisnası

Kısmi zamanlı çalışmayı kabul edenlere gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilecek. Ancak bu istisnadan yararlanılabilmesi için kısmı zamanlı çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışanın istihdam edilmesi ve altı ay çalıştırılması gerekecek. Cumhurbaşkanı destek süresini dört yıla kadar uzatabilecek.

Kıdem tazminatı zorlaştı

25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaştaki işçilerle hiçbir koşul olmadan ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ imzalanabilecek. Oysa yasada ‘belirli süreli sözleşmeler’ için bazı koşullar gerekiyordu.

25 yaşını doldurmayan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmesinin süresi işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı aşamayacak.

Mevzuatta ‘belirli süreli iş sözleşmeleri‘ istisna olarak uygulanıyor, asıl olarak ‘belirsiz süreli sözleşmelerdi’ temel alınıyordu. ‘Belirli süreli sözleşmelerde’ belirlenen sürenin sonunda sözleşme kendiliğinden sona erdiği için işçinin kıdem tazminatı alabilmesi zora giriyor.

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25 yaş altındaki gençlerin kısmi süreli çalışmaları teşvik edilecek. Ay içinde 10 günden az çalışanlar için yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile yüzde 7.5’i işveren yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12.5 oranında genel sağlık sigortası primi işveren tarafından ödenecek.

İşten atılan işçiler 90 gün içinde yeni iş bulur ve bir yıl süreyle kesintisiz çalışırlarsa işsizlik ödeneğinden yararlandıkları sürelerin sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

İşe alınmayana 34 lira destek

İşveren, 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işten ayrılanlar ile hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin (sigortasız) çalıştırılanları işe alırsa günlük 44.15 lira destek verilecek. Eğer işveren işçiyi işe alıp ücretsiz izne çıkarırsa işçiye günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği sağlanacak. İşveren tarafından işe alınmayanlara ise hane başına günlük 34.34 lira destek verilecek.

İşverene Ocak 2019 ile Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek verilecek.

Kayıt dışı varlıklar

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymeti Türkiye’ye getirenler bu varlıkları serbeste tasarruf edebilecek. Yurtdışındaki kredilerin kapatılmasında kullanabilecek. Bu durumda borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı da aranmayacak.



Türkiye’ye getirilen varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilecek. Ayrıca Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yasal defterlere kaydedilebilmesine olanak sağlanacak. Tüm bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. Süre 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ancak Cumhurbaşkanı bu süreyi bir yıla kadar uzatabilecek.

Hükümlülerin izni uzatıldı

Salgın nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılmıştı. Bu süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Gazetecilere ‘yıpranma’

Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin yıpranma hakkında iptal kararı vermişti. Öneriyle gazetecilere yıpranma hakkı yeniden düzenlenecek.

Vergide beş puan

Cumhurbaşkanı’na yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve yeniden kanuni seviyeye getirme yetkisi verilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelenecek.