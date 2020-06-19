AKP’nin TBMM başkanlığına adayı Mustafa Şentop

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM başkanlığı için adaylarının mevcut başkan Mustafa Şentop olduğunu açıkladı.

Mustafa Şentop

Meclis’te konuşan Bostancı, “Şentop tek aday kalınca temayüle gerek kalmadı” dedi.

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Naci Bostancı’nın açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

“12 Temmuz tarihi itibarıyla süre tamamlanıyor. Bu süreçte biz Meclis’teki arkadaşlarla görüşmeler, değerlendirmeler yaptık. İstişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığı’na bir aday seçme konusunda Sayın Mustafa Şentop’u aday olarak görmek istediklerini ifade ettiler.

Sayın Mustafa Şentop ikinci dönem itibarıyla da Meclis Başkanı adayı olarak adaylığını iletti. 2 Temmuz’da müracaatlar başlıyor. 7-14 Temmuz tarihleri arasında seçimlerin yapılması gerekiyor. Meclis’in genel eğilimi ilk tur seçimleri tamamlanması olaraktır. Birinci ve ikinci turda büyük çoğunluk, daha sonra salt çoğunluğunun oyu ile Meclis Başkanı seçilebilir. Aday olarak Mustafa Şentop’u göstereceğiz. Bu durumu kamuoyuna iletmek için bu basın toplantısını düzenledik.”

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Eski meclis başkanı ve AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım, dün Meclis başkanlığına aday olmayacağını söylemişti.