AKP’nin sosyal medya teklifi hazır: Temsilci zorunlu, bant genişliği daraltılacak

AKP’nin bu hafta Meclis’e sunacağı sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklife göre, ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci bulundurmak ve kullanıcıların verilerini burada barındırmak zorunda olacak.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaretlerin ardından, sosyal medya düzenlemesi gündeme gelmişti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ay sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı hazırlandığını belirtmiş, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı.

AKP, ‘Almanya modeli’ni örnek alarak hazırladığı 11 maddelik teklifi Erdoğan’a sundu.

MHP’ye de gönderilen teklif, yarın da muhalefet partilerine iletilecek.

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‘Bant genişliği yüzde 95’e kadar daraltılacak’

Teklife göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya şirketleri ve ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak.

Kurallara uymayanlar ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

‘Temsilci bulundurulacak’

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bulundurması zorunlu kılınacak.

Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek. Bu başvurulara belirlenen süre içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmesi gerekecek. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılarına para cezası verilebilecek.