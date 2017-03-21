AKP’nin ‘sendika karnesi’: KESK’in üye sayısı azalırken, Memur-Sen’in 10 kat arttı

CHP’nin hazırladığı rapora göre, AKP döneminde hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’in üye sayısı 15 yılda yaklaşık 10 kat artarken KESK’in üye sayısı azaldı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, CHP’nin İşveren Sendikaları ve Meslek Birlikleri’nden sorumlu Genel başkan yardımcısı Çetin Osman Budak, AKP’nin sivil topluma müdahalelerini örneklerle anlattığı bir çalışma hazırladı.

Memur-Sen büyüdü, KESK küçüldü

‘AKP’nin Sivil Topluma Müdahaleleri, Suskun Türkiye’ başlıklı rapora göre, AKP döneminde hükümete yakınlığıyla bilinen sendikalar büyürken, vakıf ve derneklere vergi cezası ve bedelsiz tahsislerin önü açıldı.

AKP’nin iktidara geldiği dönemde, Kamu-Sen 385 bin 425 ile en fazla üyeye sahip sendika olurken, iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen 98 bin 146 ile sendikalı memurlar arasında yüzde 12.4’lük paya sahip durumdaydı. Ocak 2017 itibarıyla Memur-Sen, sendikalı memurların yüzde 54.4’ünün örgütlü olduğu sendika haline geldi.

Memur-Sen’in üye sayısı 15 yılda yaklaşık 10 kat artarken, her iki sendikalı memurdan biri, Memur-Sen üyesi durumuna geldi. KESK’in ise üye sayısı azaldı.

2013’te Türk-İş 725 bin 912 ile en fazla üyeye sahip sendika olurken, Hak-İş’in üye sayısı 176 bin 696 idi. Hak-İş 2013’te toplam sendikalı işçilerin yüzde 17.1’inin tercihi olurken, bu oran Ocak 2017’de yüzde 31.6’ya çıktı. 2003’te sendikalı işçiler içinde yüzde 9.99 payı olan DİSK, Ocak 2017’de yüzde 9.53’e geriledi.

Tahsislerin önü açıldı

2013’teki Bakanlar Kurulu kararıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetimi konusunda yetkilendirildi. Bir gün sonra yayımlanan kararla birçok oda idari ve mali denetimine açıldı.

Yine AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere vergi cezası ve bedelsiz tahsislerin önü açılırken, CHP’li belediyeler tarafından yapılan öğrenci yurtları yönetim değişikliğinin ardından TÜRGEV’e tahsis edildi.

2017’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği vakıflara, kamu taşınmazlarının bedelsiz şekilde 49 yıllığına tahsisinin önü açıldı.