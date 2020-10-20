AKP’nin ‘Sen kimsin’ videosuna yanıt: ‘Ali İsmail Korkmaz’ım, Nadira Kadirova’yım…’

AKP Gençlik Kolları’nın paylaştığı ‘Sen kimsin?’ videosuna Twitter kullanıcılarından binlerce cevap geldi.

“Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok” sözleriyle başlayan video “Ama asla yalnız değilsin” diye devam ederek gençlere tarihten günümüze bir takım figürler anımsatılıyor: “Sen Musab bin Umeyr’sin, üç kıtaya ferman salan Süleyman’sın, namıyla düşmana korku salan Kara Fatma, başörtüsünü yere düşürmeyen Şule Yüksel Şenler’sin, sen Türkiye’nin otomobilini yapan mühendissin…”

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Video tüm figürlerin birleşip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönüşmesine eşlik eden “Sen ümmetin umudusun, Recep Tayyip Erdoğan’sın” sözleriyle sona eriyor.

AKP gençlik Kolları’nın Twitter hesabından paylaşılan bu videoya sosyal medya kullanıcılarından binlerce yanıt geldi.

Yanıtlardan bazıları şöyle:

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Çocuklarına bir lokma götüremediği için çaresizlikten kendini yakan adamım ben pic.twitter.com/ytScwmiUcM — Odin’in Sabrı (@__yggdrasil) October 20, 2020

Ben cebine para sıkıştırdığınız kanser hastası Dilek’im pic.twitter.com/FHgLFSpXXb — Sitiv Mekkuin (@seqquin_mitiv) October 20, 2020

ben, siyasi şovunuza alet olmuş, "sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek" düsturuyla büyütülmüş eren bülbül'ün annesiyim. pic.twitter.com/D3Y9WP1RFX — anıl (@uuzuunnn) October 20, 2020

Ben kimiyim ak partiden torpilim olmadığı için işe giremeyeceğim bir gencim.İnsanca yaşamak isteyen bir gencim.Ayda 100 gr et yesem mutlu olurum et gördüğümüz yok.İhale aldınız herhalde boş laf bunlar. — Elmas Kök (@kok_elmas) October 20, 2020

Atamasını yapmadığınız için inşaatta çalışmak zorunda kalıp pres makinesinde sıkışarak can veren genç öğretmen Hasan Songur’um pic.twitter.com/hZFx0Gla7J — Mehmet Ali Gümüş (@mehmettaligumus) October 20, 2020

Ben Soma'da tekmelenen maden işçisiyim pic.twitter.com/HeHQW459p7 — Artiz (@Artizizm) October 20, 2020

Ben son sözü ‘vurmayın ölüyorum’ olan polislerinizin döve döve öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz’ım! pic.twitter.com/9FP5zxr8Uq — Tugay 🥃 (@hoooooooppppp) October 20, 2020

Ben fuhuş çetesi lideri olduğu iddia edilen MHP’li Ümitcan Uygun’un döverek bayılttığı ve daha sonraki günlerde öldürdüğü Aleyna Çakır’ım. Ümitcan sokakta yeni kurbanlarını arıyor, ben ise mezardayım. pic.twitter.com/jth8Nc41iJ — entel karşılaması (@eriyendikis) October 20, 2020

ben LGBTİ+ bireyi olduğu için öldürülen Hande Kader'im, Ahmet Yıldız'ım, Esra Ateş'im ve daha binlercesi. tek istediğim özgürce yaşamaktı. pic.twitter.com/k7j9geabVx — Erensize (@Erensize) October 20, 2020

Bem Nadira Kadirova'yım. Katilim aranızda milletvekilidir pic.twitter.com/qPQu67eEVm — Nevabit (@Ayriksi_) October 20, 2020

Ben doğru düzgün yasa çıkarmadığınız için işkence gören, tecavüz edilen, öldürülen sokak hayvanıyım. pic.twitter.com/Z87937E2ZW — Parody Account (@imervealtun) October 20, 2020

CHP İstabul Gençlik Kolları da Twitter kullanıcılarının yanıtlarından bir video hazırladı. Vidouyu AKP Gençlik Kollarını’nı etiketleyerek “Sen seç, ben hangisiyim” notuyla paylaştı.