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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin ‘Sen kimsin’ videosuna yanıt: ‘Ali İsmail Korkmaz’ım, Nadira Kadirova’yım…’

AKP Gençlik Kolları’nın paylaştığı ‘Sen kimsin?’ videosuna Twitter kullanıcılarından binlerce cevap geldi.

Gençsin, daha yeni başlıyorsun. İşin çok, derdin çok” sözleriyle başlayan video “Ama asla yalnız değilsin” diye devam ederek gençlere tarihten günümüze bir takım figürler anımsatılıyor: “Sen Musab bin Umeyr’sin, üç kıtaya ferman salan Süleyman’sın, namıyla düşmana korku salan Kara Fatma, başörtüsünü yere düşürmeyen Şule Yüksel Şenler’sin, sen Türkiye’nin otomobilini yapan mühendissin…”

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Video tüm figürlerin birleşip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dönüşmesine eşlik eden “Sen ümmetin umudusun, Recep Tayyip Erdoğan’sın” sözleriyle sona eriyor.

AKP gençlik Kolları’nın Twitter hesabından paylaşılan bu videoya sosyal medya kullanıcılarından binlerce yanıt geldi.

Yanıtlardan bazıları şöyle:

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CHP İstabul Gençlik Kolları da Twitter kullanıcılarının yanıtlarından bir video hazırladı. Vidouyu AKP Gençlik Kollarını’nı etiketleyerek “Sen seç, ben hangisiyim” notuyla paylaştı.

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