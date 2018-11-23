AKP’nin seçim vaadiydi: CHP’den öğretmene 3 bin 600 ek gösterge için kanun teklifi

CHP öğretmenlerin ek göstergelerinin 3 bin 600’e çıkartılması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni gerekçesiyle birlikte Meclis Başkanlığı’na sundu.

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Mevcut düzenlemede öğretmenlerin ek göstergesinin 3 bin olduğu hatırlatılan teklifte, “Fiilen görev yapılan süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli keseneklerine yansıtılmadığı ve emeklilikte ek ders ücreti de alınmadığı için emekli olan bir öğretmenin aldığı maaş ile görev yapan öğretmenin aldığı maaş arasındaki fark büyüktür” dendi.

Seçim vaadiydi

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir metot.

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Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 3 bin olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

AKP 24 Haziran seçimlerindeki vaatlerinde öğretmenlerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600’e çıkarılacağı açıklanmıştı.

Daha sonra 3 bin 600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 günlük eylem planı’nda yer almadığı ortaya çıkmıştı.

CHP’nin teklifi

CHP’nin teklifi şu şekilde:

“MADDE 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli I ve II sayılı cetveldeki öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2-Bu kanun yayın tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.”