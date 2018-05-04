AKP’nin seçim vaadi: OHAL kaldırılacak

Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu tespit eden AKP’nin seçim kampanyasında bu uygulamaya mecbur kalındığı için gidildiğini belirterek kaldırılacağı mesajını vereceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğu görüldü.

Reklam

Sorunlu başlıklar ‘OHAL uygulaması ile demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği’ şeklinde sıralandı.

Parti seçim kampanyasında ‘sorunlu başlıklar’a ilişkin söylem geliştirdi. Seçmenin OHAL tepkisine karşılık olarak ‘AKP’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu ancak FETÖ, PKK ve IŞİD’la mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı’ tezi işlenecek.

Reklam

Seçmenin AKP’den uzaklaşmasını önlemek için partinin 16 yıl boyunca attığı adımlar ve aldığı kararlardan örnekler verilecek. Yaşanan dönemin olağanüstü olduğu için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve bunun geçici olacağı vurgusu yapılacak. AKP, ekonomide alınan kararların sonuçlarının gelecek aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da verecek.

AKP kampanyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerine kuracak. Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için ‘hem Erdoğan’a hem AK Parti’ye oy verilmesi’ için özel olarak çalışacak.