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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin seçim vaadi: OHAL kaldırılacak

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Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu tespit eden AKP’nin seçim kampanyasında bu uygulamaya mecbur kalındığı için gidildiğini belirterek kaldırılacağı mesajını vereceği öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP’nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğu görüldü.

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Sorunlu başlıklar ‘OHAL uygulaması ile demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği’ şeklinde sıralandı.

Parti seçim kampanyasında ‘sorunlu başlıklar’a ilişkin söylem geliştirdi. Seçmenin OHAL tepkisine karşılık olarak ‘AKP’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu ancak FETÖ, PKK ve IŞİD’la mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı’ tezi  işlenecek.

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Seçmenin AKP’den uzaklaşmasını önlemek için partinin 16 yıl boyunca attığı adımlar ve aldığı kararlardan örnekler verilecek. Yaşanan dönemin olağanüstü olduğu için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve bunun geçici olacağı vurgusu yapılacak. AKP, ekonomide alınan kararların sonuçlarının gelecek aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da verecek.

AKP kampanyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerine kuracak. Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için ‘hem Erdoğan’a hem AK Parti’ye oy verilmesi’ için özel olarak çalışacak.

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