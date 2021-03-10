AKP’nin ‘seçim taslağı’ 7 rakamı üzerine kurulmuş

AKP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, siyasi partiler ve seçim yasalarına yönelik taslağın 7 rakamı üzerine kurulduğu, buna göre yapılan simülasyonda AKP ve CHP’nin vekil sayılarını artırdığı görüldü.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre ülke barajının yüzde 7 olmasına karar verilmişti. Diğer konularda da 7 rakamı öne çıktı.

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Buna, Hazine yardımı alacak partinin en az yüzde 7 oyu olması da eklendi. İttifak içinde baraj uygulamasına da karar verilen çalışmada, bu da yüzde 7 olarak planlanıyor. Seçim bölgelerinde de en fazla yedi vekil olmasına karar verildi.

Buna göre yapılan seçim simülasyonunda, partilerin milletvekili sayılarındaki değişimler hesaplandı. Bu sistemin büyük partilerin lehine sonuç doğuracağı görüldü.

‘Artık oylar’ nedeniyle, AKP’nin 12, CHP’nin yedi milletvekili kazanacağı, MHP, İYİ Parti, HDP’nin ise üç veya dört milletvekili kaybedebileceği belirtildi.

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Hazine yardımları

Taslakta siyasi partilere Hazine yardımına ilişkin de çalışıldığı, buna göre halen yüzde 3 olan oy oranı şartının yüzde 7’ye çekileceği kaydedildi.

‘Terörle ilişki’

Taslağa göre, partilerin terörle ilişkilerine ilişkin iddialar mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardımı kesilebilecek. Ancak bu konuda ‘Anayasa’ya aykırılık’ sorunu oluşabileceği için ‘ara formül’ üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Buna göre, Siyasi Partiler Yasası’na eklenecek maddeyle ‘terörle bağı olan ve suça dahil olan parti tüzel kişiliklerinin Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine’ olanak yaratılacağı kaydedildi.

Çalışmanın, MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlanıyor.