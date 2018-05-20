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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin seçim standına ‘nur’ yağdı: Camiden kaçak elektrik çektiler

 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seçim standı kuran AKP’liler, camiden kaçak elektrik çektiler.

Fotoğraf: Oda TV

Oda TV’nin haberine göre olay Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Camii’nde gerçekleşti. 24 Haziran’daki seçimler için çalışma yürüten AKP’liler, stant için gerekli elektriği camiden çektiler.

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Camiden çekilen elektrikle stant, iftar sonrasın ışıl ışıl aydınlatıldı.

Haberde, çevredeki vatandaşların, camiden kaçak elektrik çekmeleri nedeniyle AKP’lilere tepki gösterdiği belirtildi.

Kaçak kullanılan cami elektriği için AKP teşkilatlarının sonradan bir ödeme yapıp yapmadığıysa bilinmiyor.


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