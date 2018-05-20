AKP’nin seçim standına ‘nur’ yağdı: Camiden kaçak elektrik çektiler

İfade özgürlüğü çemberi daralır kapıda ekonomik kriz bize el sallarken, gazetecilerin ortamdan ‘faydalanarak’ kitap yazmaya yöneldiği teziyle hareket eden gazeteci Cem Erciyes, Açık Radyo’da başladığı ‘Yaz Gazeteci Yaz’ programında hem ‘yeni yazar gazetecilere’ alan açıyor hem de mesleğini sürdürüyor.