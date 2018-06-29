AKP’nin seçim analizi: 70 ildeki oy kaybının nedeni ‘yanlış adaylar’ ve ‘ittifak’

AKP’de seçim sonrası yapılan ilk analizde, 70 ildeki oy kaybında en önemli etken olarak ‘yanlış aday belirleme’ ve ‘ittifak uygulamasından kaynaklı oy kayması’ gösterildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre 30’a yakın ilde adaylarla ilgili sıkıntı olduğu belirtilirken, partinin söyleminin ‘kemik taban’ yüzde 30’a göre belirlenmesinin, farklı öncelikleri bulunan seçmeni uzaklaştırdığı yorumları da yapılıyor.

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AKP, son seçimlere nazaran yüzde 7.1 puan geriledi ve 22 milletvekili kaybetti.

İlk saptamalara göre, 29 ilde, milletvekili listeleriyle ilgili seçmen açısından sıkıntı oldu. Özellikle sürenin kısıtlı olması nedeniyle parti yönetimi, adaylarını her zamanki yöntemleri kullanarak tarayamadı. Mülakat yapılmadan hızlı karar verildi ve kişisel referanslar dikkate alındı.

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Sekiz milletvekili adayı için haklarında ortaya çıkan iddialar nedeniyle istifa etmeleri gündeme geldi, ikisi istifa etti.

1 Kasım 2015’teki seçime kıyasla oy kaybının yüzde 10’un üzerinde olduğu ve büyük bölümünde adaylarla ilgili sorun çıkan iller şöyle: “Kırıkkale, Bayburt, Aksaray, Kayseri, Kilis, Konya, Düzce, Ordu, Adıyaman, Sivas, Malatya, Niğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Kütahya, Erzincan, Elazığ, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat, Gümüşhane, Iğdır, Hatay, Karaman, Osmaniye, Rize, Bolu, Trabzon ve Gaziantep.”

‘İttifak kaybettirdi’

AKP’nin yüzde 30’luk bir ‘kemik oyu’ bulunduğu, seçim kampanyasında söylem ve dilin kitlenin hoşuna gidecek şekilde belirlendiği, partinin icraatına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik ekonomik vaatlerine göre tercih kullanan seçmene dönük olarak ise yeterli söylem geliştirilemediği ifade edildi.

Genel merkeze ulaştırılan raporlarda, seçmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yanında durduğu’, parti konusunda ise farklı bir tutum sergileyerek ‘düşüncelerinin dikkate alınması’ mesajı verdiği yorumları yapıldı.

Analizlerde şu değerlendirmeler dile getirildi: “Milletvekilliği seçiminde ittifak yasası AK Parti’ye kaybettiren, diğer partilere vekil kazandıran bir işlev gördü. 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 oranları kıyaslandığında, AK Parti’nin 11 ilde oylarını arttırdığı, 70 ilde ise oylarda düşüş olduğu ortaya çıkıyor. AK Parti, Kürt seçmen oylarında ciddi kayıplar yaşamadı. Diyarbakır, Muş, Hakkâri ve Şırnak’ta milletvekili sayısını da arttırdı. Bölgedeki Kürtler HDP’yi baraj altında bıraktı. Ama büyükşehirlerde sol kesimlerin desteğini alan HDP barajı aştı.”

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