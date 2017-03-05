AKP’nin referandum mitinglerine bir set de Avusturya’dan: Avrupa genelinde yasaklansın

Avusturya Başbakanı Christian Kerz, AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savundu.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kern, Almanya gibi diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ankara’dan baskı görmesin diye söz konusu mitinglerin Avrupa genelinde yasaklanması gerektğini savundu.

Yaşananların Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflattığını, güçler ayrılığı ilkesinin işleyişini engellediğini ve AB değerlerini ihlal ettiğini belirten Kern, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin de durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin son birkaç yılda Avrupa’dan giderek uzak bir noktaya savrulduğunu ifade eden Kern, “İnsan hakları ve demokratik değerler ayaklar altına alındı. Basın özgürlüğü tanınmıyor” diye konuştu.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına da tepki gösteren ve gazetecinin hemen serbest bırakılmasını talep eden Kern, şöyle devam etti: “AB üyeliği yanılsamasını bir kenara bırakarak Türkiye’le ilişkilerimizi yeniden yönlendirmemiz lazım.”

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.