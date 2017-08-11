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AKP’nin özelleştirme karnesi: KİT’lerin satışından 15 yılda 60 milyar dolar 

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AKP’nin 15 yıllık iktidarı döneminde 60 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığı açıklandı.

Fotoğraf: mtso.org.tr

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle 21 Haziran 2017 tarihinde verdiği önergede, 2002-2017 yıllarında özelleştirilen KİT’ler ve elde edilen geliri sordu.

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Tanrıkulu’na yanıt Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi.

10 liman, 81 santral, 36 maden sahası

Ağbal’ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verilerinden aktardığı bilgiye göre, özelleştirmeden 15 yılda toplam 59 milyar 558 milyon 225 bin dolar gelir edildi.

AKP iktidarı döneminde satılan kamu varlıkları şöyle;

– 94 kuruluşta bulunan kamu payları (halka arz ve İMKB’de hisse satışı yoluyla)

– 10 liman

– 81 elektrik santrali

– 40 Tesis/işletme

– 3 bin 483 taşınmaz

– 3 gemi

– 36 maden Sahası

– Araç Muayene Hizmetleri (TÜVTÜRK)


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