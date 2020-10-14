AKP’nin ‘otopark teklifi’: İBB’nin yıllık 40 milyon liralık geliri tehlikede

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni otopark yasa tasarısının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) yıllık yaklaşık 40 milyon liralık gelirden edebileceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yeni tasarıya göre ilçelerdeki bölge otoparklarının işletme ve ruhsat verme gibi sorumlulukları ilçe belediyelerine veriliyor. Sorumluluğun ilçelere verilmesi nedeniyle de bu otoparkların geliri artık ilçe belediyelerinin kasasında kalacak. Eskiden para İBB’ye gönderiliyordu. Teklif şu an Meclis’te komisyon aşamasında.

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Sözcü’den Özlem Güvenli’ye konuşan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediyenin otoparklardan elde ettiği yıllık gelirinin 35-40 milyon lira geliri olduğunu ifade etti.

“31 Mart öncesinde iktidarın aklına gelmeyen şeyler, 31 Mart sonrasında gelmeye başladı” diyen Balyalı, iktidarın İBB’nin tüm gelirlerini azaltacak hamleler yaptığını aktardı.

Balyalı, söz konusu tasarıyı “Özellikle İSPARK’ın içini boşaltmak, elindeki imkanları ilçe belediyelerine dağıtmak için yapılan bir hamle” diye niteledi.

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İBB sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye Kanunu, 2006 yılında yürürlüğe girdi. 14 yıldan beri Türkiye’deki bütün belediyeler bu yasa ile yönetiliyordu, hiçbir sorun yoktu. Hiçbir düzenleme ihtiyacı da duyulmamıştı. Ama 31 Mart ve 23 Haziran sonrasında iktidar, bir anda Belediye Kanunu’nda değişiklikler yapma ihtiyacı hissetti. Bunu da parça parça İstanbul’da yaşıyoruz.”