AKP’nin ortağı MHP’den bazı kentlerde sandık sonucuna itiraz

AKP’nin ittifak ortağı MHP, Hatay, Aydın ve Elazığ dahil bazı kentlerdeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Öte yandan MHP, sandık sonuçlarına itiraz ettikleri bazı yerlerde seçim kurullarına siyasi baskı yapıldığı yönünde duyum aldıklarını da açıkladı.

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AA’nın haberine göre MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Bahadır Alperen ve partililer, bugün Hatay adliyesi önünde bir araya geldi.

Alperen, partinin ikinci sıra adayı İbrahim Gül’ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu belirterek bunda yurt dışı seçim kurullarından gelen oyların etkisi olduğunu ifade etti.

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Alperen şunları kaydetti: “İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah’ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay’da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül’ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız.”

Hatay’da kesin olmayan sonuçlara göre AKP beş, CHP dört, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.

‘Tutanaklarda hata var’

Aydın’da partinin il başkanı Burak Pehlivan, MHP genel başkan yardımcısı ve Aydın 1’inci sıra milletvekili adayı Deniz Depboylu ile partililer, Efeler İlçe Seçim Kurulu’na giderek itiraz dilekçelerini verdi.

Depboylu, itiraz başvurusunun ardından, diğer ilçe seçim kurullarına da başvurarak il genelindeki milletvekilliği oylarına itirazda bulunduklarını, bazı yerlerde oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili hatalar olduğunu ifade etti.

Depboylu şunları söyledi: “Sonuçlarda bazı hatalar tespit ettik. Yaptığımız incelemelerde sandıklarda oyların sayılması ve tutanakların tutulmasıyla ilgili bazı hataları tespit ettiğimiz için ‘Kimsenin hakkı kimseye geçmesin’ düşüncesiyle biz de MHP olarak ilçe seçim kurulumuza dilekçemizi verdik. Bu süreçte yaptığımız incelemelerde ve genel merkezimizin de incelemelerinde bazı tutanaklarda hatalar olduğunu gördük. Bazı tutanaklarda siyasi partilerin oylarının yanlış yazıldığını ve yine yaptığımız toplamalarda da bu sistemsel bir hata da olabilir, kişisel bir hatada olabilir bu toplamlarda da hatalar olduğunu fark ettik. Tabi bunları fark ettikten sonra üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına başvurumuzu yaptık. Buradaki en büyük talebimiz, şeffaf bir değerlendirmeyle haklının hakkını alma noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesidir. Görevli tüm arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yapacağını ve adil olacağına inanıyoruz.”

MHP Aydın milletvekili adayı Deniz Depboylu, 282 oy farkla kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilememişti. Aydın’da, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AKP dört, CHP üç, İYİ Parti de bir milletvekili çıkardı.

Aydın’da HDP de sonuçlara itiraz etmişti.

Elazığ’da da itiraz

MHP, Elazığ’da da milletvekili seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP il başkanı Semih Işıksever beraberindeki bir grup partiliyle il seçim kuruluna giderek kent genelinde oyların yeniden sayılmasını istedi.

Işıksever, AKP’nin yurt dışındaki oyların partilere dağılımından sonra 328 oy farkla Elazığ’dan dördüncü milletvekilini çıkardığını belirterek bu nedenle MHP olarak seçim sonucuna itiraz ettiklerini aktardı.

Kurullara baskı mı var?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Elazığ, Hatay, Niğde ve Düzce’de ve bazı ilçelerinde MHP tarafından görevlendirilen hukukçuların, il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını MHP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı’na bildirdiğini aktardı.

Yıldız, “İl ve ilçe seçim kurullarının itirazlarımızı ve itiraz gerekçelerimizi hak ve hukuka uygun şekilde, yasaların emrettiği istikamette sonuçlandıracağını bekliyor, hâkimlerimizin vicdanları ile karar vereceklerine inanıyoruz” dedi.