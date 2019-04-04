AKP’nin önde olduğu ilçede MHP’den iptal başvurusu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde MHP adayı Cevdet Çınar’ın seçimi 58 oy farkııyla kaybetmesi üzerine MHP ilçe teşkilatı seçimlerin iptali için ilçe seçim kuruluna başvurdu.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AKP’li Çakmak Paçacı ve AKP İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci konunun takipçisi olduklarını söyledi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Refahiye’deki seçimlerde AKP’li Paçacı 902 oy alırken, MHP’li Çınar’a ise 854 oy çıktığını açıklamıştı.

AKP İl Başkanı Şireci Refahiye’de seçimin iptaline ilişkin yapılan müracaat ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:“31 mart 2019 mahalli idareler yerel seçimlerinde Refahiye belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin ilçe seçim kuruluna siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. AK Parti olarak ilçe seçim kurulunun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe seçim kurulu bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak ilçe seçim kurulu talebi ret de edebilir ilçede seçimleri iptal etme gibi bir durumda söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz.”