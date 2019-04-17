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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin Maltepe’deki birleştirme tutanağına itirazına ret

AKP’nin İstanbul’un Maltepe ilçesinde usulsüz hazırlandığı gerekçesiyle birleştirme tutanağının iptali talebi reddedildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediyesi seçiminde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, oyların kaydırıldığını savunmuş, geçersiz oyları da yeniden saydırmıştı.

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Maltepe ilçesinde ise 17 gün boyunca tüm oylar yeniden sayılmıştı. Sayım sonucunda hazırlanan birleştirme tutanakları il seçim kuruluna bugün gönderilmişti.

Birleştirme tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesinin ardından İmamoğlu’na mazbata için davet gönderilmişti.

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