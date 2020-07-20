Soyer’den AKP’li Dağ’a: Renklerle kavga edildiğini ilk kez görüyorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın LGBTİ sözlerini ‘akıl tutulması’ diye nitelendirdi.

Dağ, Twitter hesabından gezdiği binanın fotoğrafını da paylaşmıştı.

Dağ, belediyeye ait bir binanın rengarenk boyanmasını eleştirmiş, renklerin LGBTİ’leri çağırıştırdığını ifade etmişti. AKP’li yönetici, “Binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir’e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz” demişti.

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egedesonsoz.com’a konuşan Soyer, Dağ’a hitaben şunları söyledi: “Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Bunu Süt Kuzusu Projesi’nin kutuları için de yapmaya kalktılar. Renk hayattır. Ruhu rahatlatır. Herhalde bu arkadaşlar bunun farkında değil.”