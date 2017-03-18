AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış: Dünya Kürtleri gündemine taşırken, biz düşürdük

AKP’nin kurucularından eski dışişleri bakanı Yaşar Yakış, Avrupa’yla tırmanan diplomatik krizin sebeplerinden birinin Kürt sorunu olduğunu savunarak, “Dünya Kürt konusunu daha fazla ön plana çıkarırken, biz konuyu gündemden düşürdük” dedi.

Başta dış politika olmak üzere AKP politikalarına yönelttiği eleştirilerle dikkat çeken Yakış, geçen yıl partiden ihraç edilmişti.

Dihaber’e konuşan Yakış, Türkiye’nin Kürt sorununa yaklaşımı sebebiyle dış politikada sendelendiğini ifade etti.

Kürt sorununu, ‘180 yıllık’ bir sorun olarak ifade eden Yakış, hükümetin Dolmabahçe süreciyle soruna doğru teşhis koyduğunu ancak sonlandırılmasını anlamlandıramadığını söyledi.

Dünyanın Kürtleri ‘Dört ülkede, 40 milyonluk tek devletsiz halk’ olarak tanımlamaya başladığını sözlerine ekleyen Yakış şöyle devam etti: “Dolmabahçe süreci çöktü. Ama dünyada aksi yönde işliyor. Dünyada bu konu daha düşük konuşulurken, biz Dolmabahçe ile yükselttik. Bunu güçlendirmemiz gerekirken, ters gelişme oldu. Yani dünyada, Kürt konusu uluslararası ilişkilerin gündeminde daha da yükselirken, biz konuyu gündemden düşürdük.”

Yakış, Türkiye’nin sorunu bu şekilde yönetmeye devam ederse dış politika alanında yalnız kalacağını savundu: “Uluslararası ilişkilerin gündeminde bu konu, 10-15 sene öncesine nazaran daha ön plana çıktı. Dünyada böyle bir gelişme olurken, Türkiye’de de bir ara çok güzel bir adım atıldı, sonrasında rücu edildi. Cumhurbaşkanının kuruculara verildiği bir yemekte dile getirdim; dünya bu işi daha fazla ön plana çıkarırken, Türkiye gündeminden düşürüyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz bir politika oluştururken dünyadaki bu gidişatı göz önünde bulundurmazsak açıkta kalırız, yalnız kalırız.”