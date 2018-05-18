AKP’nin kurucularından Şener: Muhtemelen CHP’den vekil adayı olacağım

AKP’nin kurucularından, eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, ‘muhtemelen’ CHP’den milletvekili adayı olacağını söyledi.

Şener’in adaylığı bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu yönde bilgi aldığını söylemişti.

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BBC Türkçe’den Sinan Onuş’a konuşan Şener, tartışmalara noktayı koydu.

Şener, şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nden muhtemelen milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz.”

Şener’in adı CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında da geçmişti.