AKP’nin krize karşı stratejisi: AB’ye dön, Çin’e yaklaş ama ABD’yle kopma

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD’nin Türkiye’ye yönelik başlattığını söylediği ‘ekonomik saldırı’ya karşı iktidarın dört aşamalı planını açıkladı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, hafta sonu yapılan büyük kongrede AKP’nin genel başkan Tayyip Erdoğan’dan sonra ikinci etkili isli konumuna gelen Numan Kurtulmuş’la yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.

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‘Beklenmedik anda saldırı başlattılar’

ABD ile yaşanan siyasi kriz ve ekonomik çalkantı için “İlk ekonomik saldırıyı telaş etmeden, rasyonel ekonomi kuralları içinde tutmayı başardık, ama bu yetmez” diyen Kurtulmuş şöyle devam etti: “Hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir yerden saldırıyı başlattılar. Esas mesele ilk baştaki saldırıyı atlatabilme başarısını gösteren algı idi, bu gerçekleşti. Şimdi kuru belli bir seviyeye kadar indirip orada tutmak gerekiyor. Ancak asıl mesele üretimi arttırıp, uluslararası pazarda satabilmeyi destekleyici önlemlerin biran önce alınmasında… Onu da yavaş yavaş ekonomi yönetimi almaya başladı…”

Kurtulmuş yapılması gerekenleri ‘Dört alanlı plan’ diye niteleyerek şöyle sıralıyor:

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1 – AB ile yeniden

Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden düzenlenmeli. AB tarafından gelen sinyaller önemli, bu pratik olarak da ekonomi açısından olumlu sinyaller yaratıyor. AB ile biran önce gerilim yaratan çatışmacı faktörleri ortadan kaldırmalıyız.

2 – Çin yakınlaşması

Orta vadede Çin ile yakınlaşmayı tamamlamalı. “Yeni kuşak, yeni yol” projesini Çin de çok önemsiyor. İlişkilerde önemli bir aşamaya gelindi, bu yıl çok sayıda Çinli turist de gelmeye başladı. Bundan sonrasında tempoyu arttırıp hızlı gidilmeli.

3 – Rusya ile devam ama ABD ile kopma

Rusya ile var olan ilişkilerin devamı sağlanmalı. Bölgesel işbirliği geliştirilebilir. Ki gelişiyor da… ABD ile PKK ve PYD konusunda yaşanan muamma da bitirilmeli. Menbiç konusu askeri açıdan iyi gidiliyor. Ancak bu yeterli olmamalı. Tabii, milli paralarla ticaret, altına dayalı yeni para sistemi, Türkiye’nin BRICS’e üyelik niyeti, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi ABD’yi telaşlandırmış olabilir. Ama ABD, Türkiye ile ilişkilerini asla koparamaz. Unutmaması gereken, karşılarında bundan böyle bir emir kulu Türkiye artık karşılarında yok. İlişkiler buna göre yeniden tesis edilmeli. Bölgede zayıflamış bir Türkiye’nin ABD’ye fayda getirmeyeceği, bu bölgedeki birçok direncini kaybedeceğini de görmeli.

4- Yapısal değişim

Dördüncü alanı önemsiyorum, Türkiye kendi içinde bugüne kadar yapması gereken yapısal dönüşümü ve değişimi de ekonomik alanda gerçekleştirmek zorunda. Bunun daha ileriye ötelenecek hali kalmadı, biran önce hayata geçirilmeli…