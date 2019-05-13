AKP’nin kendi raporundan: Karadenizli seçmende oy düşüşü sonuçta etkili oldu

İktidar çizgisinde yayın yapan Yeni Şafak gazetesinde yer alan rapora göre AKP 31 Mart’ta İstanbul’da Karadenizliler, gençler, kentsel dönüşüm ve önceden partiyi destekleyen bir kısım Kürt seçmenin sandığa gitmemesi nedeniyle oy kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Gazete yazarlarından Mehmet Acet bugünkü köşesinde AKP’nin seçimlerle ilgili yayınladığı bir analiz raporunu aktardı.

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Çalışma için “İstanbul için yapılmış çok kapsamlı bir seçim raporu” diyen Acet’in aktardığı tespitlerden satır başları şöyle:

İstanbul’da doğanlar AKP’ye daha az oy veriyor

-İstanbul doğumlu seçmenlerin sayısı arttıkça AKP’nin oyu azalıyor.

Alt gelir grubundan aldıkları oy artmış

-Geleneksel alt gelir grubunda olan, kalabalık mahallelerde artış eğiliminde.

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Kentsel dönüşüm oy düşürmüş

-Kentsel dönüşümle gelişen mahallelerde partinin oyları yine azalıyor.

Gençlerde oy düşüşü

-Anne ve babalara göre çocukları arasında AKP’ye oy verme eğilimi aşağı doğru bir ivme içerisinde.

-2,7 milyon seçmeni olan ‘geleneksel Ak Partili’ 158 mahallede 174 bin 390 kayıp var.

Karadenizlilerdeki düşüş sonucu etkilemiş

-Kökleri Kastamonu, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon gibi şehirlerde olup da İstanbul’da yaşayanlarda AKP yüzde 3/4/5 gibi değişen oranlarda fire vermiş (Acet’in ifadesine göre Karadenizliler’deki tavır değişikliği seçim sonucunu doğrudan etkilemiş).

AKP’li Kürtler İmamoğlu’na oy vermemiş ama

-24 Haziran’da AKP’ye oy veren Kürtlerin 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na destek vermediği, ancak aynı durumdaki seçmenin yüzde 5’inin sandığa gitmeyerek bir nevi tepkisini ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmış.