Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

AKP’nin kampanya şarkısı: ‘Şehit ve gaziler’ için ‘Evet’ isteniyor, Yıldırım’ın torunuyla sonlanıyor

AKP, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adını verdiği başkanlık sistemine ‘Evet’ kampanyasının şarkılarını yayınladı.

Bugün Ankara Arena’daki toplantıda tanıtılan ‘Evet ile Güçlü Türkiye’ isimli şarkı kampanyanın dikkat çekici çalışması oldu. Bir diğer kampanya şarkısıysa AKP eski milletvekili Uğur Işılak’a ait.

AKP’nin seçim kampanya şarkılarındaki gibi Türkiye’nin bölgelerinden görüntüler eşliğinde, birliktelik, büyüme, kardeşlik, ‘güçlü Türkiye’ gibi mesajları içeren propaganda şarkısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık kullandığı, ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet’ sözü de geçiyor.

‘Şehit’ ve ‘gazi’ler için de ‘Evet’ istenen şarkıda, Başbakan Binali Yıldırım’ın torunu Ecemsu da yer alıyor.

Ecemsu, şarkının ‘Aydınlık bir gelecek için, çocuklar için, yarınlarımız için, ‘Evet’ ile güçlü Türkiye’ sözlerini söylüyor.

SON HABERLER

Şili’deki ‘Hayır’ın yaratıcısı: Sadece anayasa değişikliğine ‘Hayır’ demekle olmaz

Şili’deki referandumda Augusto Pinochet’nin sekiz yıl daha iktidarda kalmasını ‘Hayır’ deyip engelleyen muhalif kampanyanın yaratıcılarından Eugenio Garcia Ferrada, “‘Hayır’ derken bir gelecek inşa etmemiz gerekiyor. Halka öneri sunmalı. Hepimiz için daha iyi bir geleceğin hayırla inşa edilebileceğini insanlara açıklamak gerekiyor. Sadece bir anayasal değişikliğe hayır diyerek olmaz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...