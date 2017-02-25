AKP’nin kampanya şarkısı: ‘Şehit ve gaziler’ için ‘Evet’ isteniyor, Yıldırım’ın torunuyla sonlanıyor

AKP, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adını verdiği başkanlık sistemine ‘Evet’ kampanyasının şarkılarını yayınladı.

Bugün Ankara Arena’daki toplantıda tanıtılan ‘Evet ile Güçlü Türkiye’ isimli şarkı kampanyanın dikkat çekici çalışması oldu. Bir diğer kampanya şarkısıysa AKP eski milletvekili Uğur Işılak’a ait.

AKP’nin seçim kampanya şarkılarındaki gibi Türkiye’nin bölgelerinden görüntüler eşliğinde, birliktelik, büyüme, kardeşlik, ‘güçlü Türkiye’ gibi mesajları içeren propaganda şarkısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık kullandığı, ‘Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet’ sözü de geçiyor.

‘Şehit’ ve ‘gazi’ler için de ‘Evet’ istenen şarkıda, Başbakan Binali Yıldırım’ın torunu Ecemsu da yer alıyor.

Ecemsu, şarkının ‘Aydınlık bir gelecek için, çocuklar için, yarınlarımız için, ‘Evet’ ile güçlü Türkiye’ sözlerini söylüyor.