Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin İstanbul’daki itirazı: YSK, ilçe seçim kurullarını bekliyor

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK’nın İstanbul seçimine dair nihai kararının vermesi için ilçe seçim kurullarını beklediğini söyledi.

AKP’nin İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraz süreci hakkında gazetecilere konuşan Özel, AKP’nin itirazındaki iddiaların incelenmesi hakkında 23 Nisan’da verilen ara kararın süresinin bugün, ikinci kararın ise yarın saat 17.00’de dolacağını ifade etti.

Reklam

Bazı ilçe seçim kurullarının araştırmalarının devam ettiğini aktaran AKP’li temsilci, konulan sürenin kesin süre olmadığını dile getirdi. Özel, “YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz, ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp buraya göndermesi” ifadelerini kullandı.

AKP’li temsilci şöyle devam etti: “Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul’da 39 ilçe seçim kurulunda bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra dosyanın kapağı açılır, içindeki bilgi ve belgelerle ilgili bizim incelememiz olacak, kurul üyelerinin incelemesi olacak, nihayetinde tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek.”

Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin öngörüsü sorulan Özel, “İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK’nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek pek doğru değil” diye konuştu. 

Reklam

İstanbul’da 31 Mart’taki yerel seçimi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu kazanarak görevine başlamıştı. Ancak AKP, seçimde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla YSK’ya başvuru yaparak İstanbul’da seçimin yenilenmesini talep etmişti.

YSK’dan İstanbul’a emsal olacak karar: Sandık kurullarına itiraz 2 Mart’ta bitti

İş Bankası’ndan AKP’ye yalanlama: Sandık kurulu üyesi çalışanları YSK seçti

YSK, AKP’nin 5 bin 315 ‘kısıtlı seçmen’ itirazını kabul etti

YSK, AKP’nin sekiz iddiasını araştırmaya karar verdi

YSK, AKP’nin ‘KHK’lıların oyları geçersiz sayılsın’ talebini reddetti

Sekiz maddede AKP’nin ‘olağanüstü itiraz’ dilekçesi

SON HABERLER

Tecavüz sonrası zorla evlendirilen kadın ailesine uzaklaştırma kararı aldırdı

13 yaşındayken tecavüze uğrayan G.D., şikâyetinden vazgeçmesi için 18 yaşına geldiğinde tecavüzcülerden birinin oğluyla zorla evlendirildi. Temyiz aşamasına gelen davada şikayetini geri alması için yapılan baskıya direnen G.D., mahkeme kararıyla önce yaşadığı şehri ve işyerini değiştirdi, ardından da ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...