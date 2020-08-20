AKP’nin İstanbul Sözleşmesi planı: Maddeler değişecek, olmadı kendi sözleşme yazacak

AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atmayı planladığı adımlar netleşiyor. ‘Tartışmalı’ olduğu öne sürülen iki madde yeniden yazılıp taraflara iletilecek, kabul edilmezse Türkiye kendi sözleşmesini hazırlayacak.

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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre AKP’nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla iki toplantı yaptı.

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Bunun sonucunda iki maddenin yeniden yazılması gündeme geldi.

Sözleşmede, ‘temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması’ konusunu düzenleyen 4’üncü maddede yer alan ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerinin çıkarılması planlanıyor.

Sözleşmenin 6’ncı maddesinde ise ‘toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların’ kapsamı yeniden belirlenecek.

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AKP’li kurmaylar, maddelerin mevcut haliyle ilgili ‘endişelerini’ şöyle dile getirdi: “Bundan 5-10 sene sonra ‘Eşcinsel evliliğinin serbest bırakılmasını istiyoruz’ diyebilirler. Buna göre önlem almamız lazım.”

Maddeler yeni haliyle kabul edilmezde sözleşmeden çıkılarak, yeni bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

Erdoğan’ın, yeni sözleşmeyle ilgili olumlu yaklaşım sergilediği ifade edildi.

Sözleşmeden çıkılması durumunda, kadına şiddetin önüne geçmeye dair yasal boşluğun oluşmayacağına dönük bir çalışma yaptığı, bunun Erdoğan’a sunulduğu da belirtildi.

Sunumda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un yeterli olduğu öne sürüldü.