AKP’nin İstanbul seçim sonucuna itirazını altı ilçe kabul etti

AKP, İstanbul’da 39 ilçenin resmi olmayan seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Bu itirazlara Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca’dan kabul geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, 319 bin 500 geçersiz oyun yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor.

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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verdi.

Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu, itiraza konu olan İBB Başkanlığı sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin ve SEÇSİS’e girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılması için 3 Nisan saat 09.00’da Çekmeköy Seçim Müdürlüğü’nde toplanılmasına hükmetti.

Çatalca İlçe Seçim Kurulu, tespit edilen hatalar olan sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları nazara alınarak geçersiz oyların yeniden sayılmasına hükmetti.

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Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu, büyükşehir belediye başkanlığına ait oy kullanılan seçim torbalarının tek tek açılarak geçersiz oyların yeniden sayılmasını karara bağladı.

Şile İlçe Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındığı bildirildi.