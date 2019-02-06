AKP’nin İstanbul adayına söylemişler: Avrasya Tüneli’ne bu yıl zam yok

AKP’nin İstanbul adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli’ne yıl sonuna kadar zam yapılmayacağının kendisine söylendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı’nın altından geçen Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretinin zamlandığına ilişkin açıklama daha sonra “Sehven yapıldı” denerek geri çekilmişti. Yetkililerin açıklamayı düzeltirken, yapılacak fiyat ayarlamasına ilişkin çalışmanın yanlışlıkla paylaşıldığını söylemesi, seçim sonrası zam geleceği tahminine neden olmuşu.

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Binali Yıldırım A Haber’de konuyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu: “Fiyat işi biraz kafa karıştırdı. Ben arkadaşlarla görüştüm, sayın bakanı aradım, ‘Bu neyin nesi?’ diye. ‘Efendim’ dedi, ‘Bir fiyat değişikliği kesinkes bu sene olmayacak. Aslında anlaşma da buna imkan veriyor. Biz böyle bir fiyat artışı yapmayacağız’ dedi.”