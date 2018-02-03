AKP’nin incisi imam hatipler başarısız: MEB 73 bekledi, yıl sonu ortalaması 64’te kaldı

İktidarın büyük önem verdiği ve sayılarını artırdığı imam hatiplerin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden aktarılan yüz milyonlarca liraya karşın gelişemediği anlaşıldı.

Bakanlığın, ortaokul ve lise düzeyinde imam hatiplerin başarı ortalamasını 73’e çekmek istediği fakat yıl sonunda 64,1 ortalamada kaldığı öğrenildi.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın hazırladığı 2018 bütçesinin nasıl harcanacağı, bakanlığın amaç ve hedeflerine ilişkin yayımlanan performans programında ilginç ayrıntılar yer aldı.

Buna göre bakanlık, 73 beklediği yıl sonu ortalamasının 64,1 çıkması üzerine yeni yıldaki hedefini 64,8’e indirmek zorunda kaldı.

Hükümetin her fırsatta desteklediği imam hatipler bakanlık verilerine göre yine sınıfta kaldı. İmam hatipler okul başarı oranları, okunan kitap sayıları ile en geride kalan öğretim kurumları olurken, bakanlığın yıllardır bu okullara yönelik hedeflerini tutturamaması dikkat çekti.

Kurs açılıyor

İmam hatip hedefleri tutmayan bakanlık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla YÖK’ün sınav sistemini değiştirdiğini unutarak ‘LYS ve YGS’ye girecek öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılması’ için bütçe ayırdı. Bakanlık yıl sonu başarı ortalamasını artırmak için Anadolu imam hatip liselerinde destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması hedefiyle her okula 10 bin TL, toplamda da 133 okul için 1 milyon 330 bin TL bütçe ayırdı.

Öğrenci başına kitap okuma sayılarında da imam hatipliler bakanlığın hedeflerinde geride kaldı. Bakanlık verilerine göre, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenciler 2017’de yıl boyunca sadece 4,2 kitap okudu. Geçen yılın 8,7 hedefinin yarısını dahi yakalayamayan MEB bu hedefi 2018’de 4,3’te tutarak hedef küçülttü.