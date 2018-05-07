AKP’nin ‘imar affı’ yasası Sarraf ve Gündeş’e yarayabilir: Mahkeme bekleyecek

Rıza Sarraf ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş Sarraf’ın Kanlıca’daki yalılarına usulsüz tadilat yaptıkları gerekçesiyle üç yıl hapis istemiyle yargılandıkları davanın, hükümetin çıkarmayı planladığı imar affından düşme ihtimali belirdi.

İran’a yönelik yaptırımları delme suçundan ABD’de tutuklu bulunan İran asıllı Türk vatandaşı işadamı Sarraf ve şarkıcı eşi Ebru Gündeş Sarraf hakkında Beykoz Kanlıca’daki yalıda ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptıkları’ gerekçesiyle üçer yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Rıza Sarraf’ın ifadesi alınamadığı için dosyası ayrılmıştı.

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Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ebru Gündeş Sarraf’ın avukatları hazır bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın avukatı da duruşmaya katıldı. Yalıda tadilat işlemlerini yapan diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise duruşmaya katılmadı. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasını neden olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam da duruşmayı takip etti.

Ebru Gündeş Sarraf’ın avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz ettiler. Gündeş’in avukatlarından Begüm Can Güven, bilirkişilerden 4 parsel için inceleme istendiğini ancak bilirkişilerin 5 parsel için de değerlendirme yaptıklarını belirterek bilirkişilerin reddini talep etti.

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Rıza Sarraf’ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş’in haberinin olmadığını söylediğini belirten avukat Güven, “Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir (Hükümet önümüzdeki günlerde konunun TBMM’ye geleceğini açıklamıştı). Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır” dedi.

Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Mahkeme ihtimali gördü

Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

Dava nasıl açılmıştı?

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Yalı için yıkım kararı var

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Bu arada yalının tadilatlı bölümü için mahkemeden çıkan yıkım kararı da halen uygulanmadı.