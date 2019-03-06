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Yaramazlara biraz batar!

AKP’nin ilk dışişleri bakanı: Türkiye Suriye politikasında hatalar yaptı, ofsayta düştü

AKP’nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, Türkiye’nin Suriye krizi sürecince izlediği politikalarda bir dizi hata yaptığını belirterek, “Türkiye silahların ve cihatçıların Suriye’ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü” dedi.

Fotoğraf: yasaryakis.com

Sputnik International’da yer alan haberde eski dışişleri bakanı Yakış en önemli hatanın ‘tüm yumurtaları aynı sepete koymak’ olduğunu, ikinci hatanın da Suriye ile diplomatik bağlara ve iletişim kanallarına zarar vermek olduğunu söyledi.

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Yakış şöyle konuştu: “Türkiye Suriye krizi sırasında izlediği politikalarda bir dizi hata yaptı. Bu hatalardan biri diplomaside kaçınmanız gereken bir şeydi: Tüm yumurtaları aynı sepete koymak. Türkiye bu kurala uymadı ve politikalarını Suriye Devlet Başkanı Başar Esad’ın görevinden yakında ayrılacağı varsayımı üzerine inşa etti. Fakat bu varsayım yanlış çıktı ve şimdi Türkiye bunun sonuçlarının bedelini ödemek zorunda kalıyor. İkinci hata ise Suriye ile diplomatik bağlara ve iletişim kanallarına zarar vermekti.”

‘Türkiye silah desteği verdi’ iddiası

Yakış, Türkiye tarafından kabul edilmeyen fakat hem uluslararası medyada hem de Türk medyasında birçok kez gündeme gelen ‘Türkiye’nin Suriye’deki silahlı muhaliflerin eğitimindeki rolü ve bu gruplara verdiği silah desteği’ iddialarına ilişkin de şöyle konuştu: “Batılı güçler Suriye’ye gönderdikleri silahların radikal grupların eline geçtiğini görünce silah ihracını durdurdu. Ama Türkiye ağırdan aldı ve sonucunda, bir futbol terminolojisi kullanacak olursak, ‘ofsayta düştü’. Silahların ve cihatçıların Suriye’ye geçiş yaptığı transit bir ülkeye dönüştü.”

2011 yılında Suriye’de hükümet karşıtı gösteriler başladıktan kısa süre sonra dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Esad’a istifa çağrısı yapmıştı. Gösteri ve çatışmaların ardından Suriye yıllarca sürecek bir sivil savaşa sürüklendi. Bu savaş boyunca Türkiye açık bir şekilde Esad hükümetine karşı mücadele eden isyancı grupları destekledi. Bunun sonucunda ise Ankara ve Şam arasında bir zamanlar dostane olan ilişkiler Esad’ın görevde kalmayı başarmasıyla kötüleşti.

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