AKP’nin ‘gölge kabine’si: Beş eski bakan Meclis komisyon başkanlığına kaydırıldı

AKP, Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilen isimleri açıkladı. Parlamenter sistemin son hükümetinde görev yapan beş bakan, bu dönem komisyon başkanlığına kaydırıldı.
Milliyet’ten Şebnem Hoşgör’ün haberine göre komisyon başkanı olacak beş eski bakan Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Numan Kurtulmuş ve İsmet Yılmaz.
Emniyet’in eski genel müdürü AKP’li Selami Altınok, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığına getirildi.
Meclis İhtisas Komisyonu başkanlıklarına getirilen isimler ise şöyle:
* Adalet Komisyonu: Hakkı Köylü (Kastamonu)
* Anayasa Komisyonu: Bekir Bozdağ (Yozgat)
* AB Uyum Komisyonu: Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa)
* Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Tahir Akyürek (Konya)
* Çevre Komisyonu: Muhammet Balta (Trabzon)
* Dışişleri Komisyonu: Volkan Bozkır (İstanbul)
* Dilekçe Komisyonu: Belma Satır (İstanbul)
* Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Selami Altınok (Erzurum)
* İçişleri Komisyonu: Celalettin Güvenç (Kahramanmaraş)
* İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: Hakan Çavuşoğlu (Bursa)
* Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Jülide Sarıeroğlu (Adana)
* KİT Komisyonu: Mustafa Savaş (Aydın)
* Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Numan Kurtulmuş (İstanbul)
* Milli Savunma Komisyonu: İsmet Yılmaz (Sivas)
* Plan Bütçe Komisyonu: Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)
* Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: Şenel Yeniyıldız (Ordu)
* Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Mustafa Elitaş (Kayseri)
* Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu: Yunus Kılıç (Kars)