AKP’nin ‘Evet’ filosu: 12 uçak, üç helikopter, yüzlerce makam aracı yollarda

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla başkanlık sisteminin oylanacağı referanduma bir ay kala, iktidarın makam araçlarından uçaklara, helikopterden çöp kamyonuna kadar devlet araçlarını kampanya sürecinde kullanması dikkat çekiyor.

‘Evet’ filosu geniş

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, şu zamana kadar kampanya sürecinde devlete ait 12 uçak ve üç helikopterin yanısıra 26 bakan, 18 meclis komisyon başkanı, 13 meclis başkanlık divanı üyesi, beş AKP grup başkan vekili ve 800 AKP’li belediye başkanının makam araçları iktidarın hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların da kampanya toplantılarına sıklıkla helikopter ve uçakla gitmesi basına yansıyor.

26 bakanın aynı zamanda Mercedes marka makam aracı da kampanya sürecinde yollara düşmüş durumda. Yine Meclis komisyonlarının tümü AKP’li başkanlarında kırmızı plakalı makam araçları bulunuyor, sayıları ise 18.

‘Evet’ filosunun diğer ayağı ise Meclis başkanlık divanı üyelerinden geliyor. 13 AKP’li divanda yer alıyor, buna beş AKP’li grup başkan vekilinin araçları ekleniyor.

‘Yasaklar sivil plakayla delinebilir’

Referandum yasaklarının bir hafta kala uygulanmaya başlanması bekleniyor, böylece 9 Nisan’a kadar başbakan, bakan ve milletvekilleri resmi araçları kampanyada vasıta olarak kullanabilecek.

9 Nisan’dan sonra ise makam araçları sivil plaka takılarak kullanılabilecek. Ancak yasak cumhurbaşkanını içermiyor.